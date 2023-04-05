EYT’den emekli olup çalışana yüzde 5 indirim

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından emekli olanlar ilk maaşlarını almayı beklerken, yeminli mali müşavir Yusuf Özer, "EYT'den emekli olan çalışanı işveren bir ay içinde tekrar işe alırsa, sosyal sigortalar priminde yüzde 5'lik bir indirim sağlanacak. EYT'li ve asgari ücretle çalışan bir kişi çalışmaya devam ederse, işsizlik primi kesilmeyeceği için 8 bin 506 TL değil, 9 bin 144 TL maaş alacak. Emekli maaşında ise herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi. Kanundan yararlanmak isteyen her vatandaşın icra takibinin durdurulacağını belirten Özer, "Bu konuda cebri tahsilat, cebri satış uygulanmayacak. Taksitleri ödediği sürece bu işlemler uygulamadan kaldırılacak. Peşin ödemede faizden yüzde 90'a kadar indirim söz konusu olacak. Davası devam eden mükelleflerin durumu ise bu kanun maddesinde ihtilaflı borçlar kısmında yer alıyor. İhtilaf henüz dava safhasında değilse, ana parada yüzde 50 indirim olacak, cezaların da tamamı kaldırılacak. İhtilaf dava safhasında ise yine ana paranın yüzde 50'si indirilecek, cezaların da tamamı silinecek" diye konuştu.

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