Meyve ağaçları için Hollanda yöntemi

Denizlili çiftçiler Hollandalı çiftçilerden öğrendiği metotla özellikle şeftali ağaçlarının dalları ve çiçeklerine yağmurlama ve mini spring sistemi ile gece boyu su vererek korumayı hedefliyor. Buz ağacına dönen şeftali ağaçlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, üretici Tevfik Peker "Baharda geceleri meyve ağaçlarının çiçekleri dondan etkileniyor. Son birkaç yıldır ağaçları ve dalları buz tutturma yöntemi yapılıyor. Hedef ağaçlara don olayı başlamadan belli aralıklara su vererek çiçekli dalların buz tutmasını sağlamak. Bu yöntemle çiçek buz tutarken bir ısı ortaya çıkarıyor ve bu ısı bitki ısınının 0 derecenin altına düşmesine engel oluyor. Buz tutan çiçek kendi ısısıyla kendini korumuş oluyor" diye konuştu.

DİĞER