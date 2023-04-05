Otomotiv satışlarında Mart ayı rekoru kırıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) mart ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı ocakmart döneminde geçen yıla göre yüzde 50,1 artarak 175 bin 421, hafif ticari araç satışları da yüzde 71,9 artışla 60 bin 550 adet oldu. Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 artarak 79 bin 226 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 75,3 artışla 24 bin 703 adet seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek mart ayı olarak kayıtlara geçti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı mart ayına göre yüzde 61,7 büyüyerek 103 bin 929 adet olarak kayıtlara geçti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 50 büyüdü. Otomobil pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,9 büyürken, hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,4 büyüme gösterdi.

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