Deprem bölgesi için flaş mobil hat kararı: Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle depremden etkilenen bölgelerde yaşayanlar ve bu durumu belgeleyenlerden 1 adet yeni mobil abonelik için ilk tesis özel iletişim vergisi alınmayacak.

Deprem olmadan 24 saat öncesine kadar bölgede olan abonelerin mevcut aboneliklerinden 3 aylık telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti istenmeyecek.

TBMM KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 4 ayrı komisyonun Meclis'in tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararlar da Resmi Gazete'nin son sayısında yer buldu.

Kararlara göre Dilekçe Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilecek.

Söz konusu kararlar Genel Kurul'un 4 Nisan'daki 84'üncü birleşiminde alındı.