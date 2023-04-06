Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 14-19 Nisan arasında ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin 14-19 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye çıkarılırken, ödeme takvimi netleşti. SSK'dan aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde, ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde, ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek. Bağ- Kur çerçevesinde aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan tarihinde, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan tarihinde ödenecek. Emekli Sandığı çerçevesinde aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan tarihinde hesaplarına yatırılacak. Bu düzenlemeye EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil edildi. Böylelikle artışlardan yararlanacak emekli sayısı 15,6 milyon oldu.



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