EYT’lilere ödemeler başladı

MART ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan ve maaş bağlama işlemi tamamlanan EYT'liler için ödemeler yapılmaya başlandı. EYT kapsamında 2 milyonu aşkın vatandaş emeklilik hakkı kazanırken, şu ana dek, 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Mevzuata göre, mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar, 1 Nisan tarihinden itibaren emekli sayılmaya başlandı.

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara, birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar, 1-17 Nisan arasındaki farkı, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar. Ödemeler belirli bir hesaba yatırılmazken, emekliler kimlik numarasıyla başvurarak paralarını alabilecek. Ödeme sorgusu e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. E-Devlet'e giriş yapıldığında "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak, şahsınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.