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Haberler Ekonomi EYT’lilere ödemeler başladı

EYT’lilere ödemeler başladı

6.4.2023

Gazete

EYT’lilere ödemeler başladı

MART ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan ve maaş bağlama işlemi tamamlanan EYT'liler için ödemeler yapılmaya başlandı. EYT kapsamında 2 milyonu aşkın vatandaş emeklilik hakkı kazanırken, şu ana dek, 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Mevzuata göre, mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar, 1 Nisan tarihinden itibaren emekli sayılmaya başlandı.

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara, birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar, 1-17 Nisan arasındaki farkı, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar. Ödemeler belirli bir hesaba yatırılmazken, emekliler kimlik numarasıyla başvurarak paralarını alabilecek. Ödeme sorgusu e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. E-Devlet'e giriş yapıldığında "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak, şahsınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.

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