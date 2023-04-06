Gram altın 1.255 lirayı aşarak tarihi rekor kırdı

ALTININ gram fiyatı geçtiğimiz hafta ara verdiği rekorlar serisini sürdürüyor. Ons altın fiyatı hızla 2.000 dolar psikolojik eşiğini aşarken, gram altın da buradan aldığı rüzgarla 1.255 TL seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD'de yaşanan bankacılık kriziyle beraber artan resesyon endişeleri ve Fed yönlü haber akışı gram altının fiyatında belirleyici oldu. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında başı çekti. Yaz aylarında artan düğünler öncesi altının gram fiyatı serbest piyasada 1300 TL'ye dayandı. Ons altın en son 9 Mart 2022 tarihinde 2010 dolar düzeyinin üzerinde işlem görmüştü.

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