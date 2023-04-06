Maaş farkları yatıyor! Tarih belli oldu

EYT'lileri de kapsayan tüm emeklileri kapsayan maaş müjdesine bir yenisi eklendi. Hükümet, gazi ve korucuların aylıklarını iyileştirme kararı aldı.

BAKANLIK DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstiklal Madalyası verilmiş Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinin, üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşlara ile hak sahiplerinin tamamının aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini, güvenlik korucularının ise emekli aylıklarının 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladı.

İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık bu kapsamdaki tüm vatandaşların da aylık farkların ise 7 Nisan tarihi itibariyle hesaplara yatırılacağını bildirdi.