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Haberler Ekonomi Maaş farkları yatıyor! Tarih belli oldu

Maaş farkları yatıyor! Tarih belli oldu

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kore ve Kıbrıs gazileri, üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşlar ile hak sahiplerinin aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini, güvenlik korucularının emekli aylıklarının da 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıklayarak, aylık farkların 7 Nisan itibariyle hesaplara yatırılacağını bildirdi.

06.04.2023, 14:52 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023, 15:12

Maaş farkları yatıyor! Tarih belli oldu

EYT'lileri de kapsayan tüm emeklileri kapsayan maaş müjdesine bir yenisi eklendi. Hükümet, gazi ve korucuların aylıklarını iyileştirme kararı aldı.

BAKANLIK DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstiklal Madalyası verilmiş Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinin, üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşlara ile hak sahiplerinin tamamının aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini, güvenlik korucularının ise emekli aylıklarının 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladı.

İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık bu kapsamdaki tüm vatandaşların da aylık farkların ise 7 Nisan tarihi itibariyle hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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