Türkiye’nin en zengini Erdemoğlu

FORBES'UN Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı oldu. En zengin Türkler arasında listede sıra değişiklikleri oldu. Geçtiğimiz sene Forbes, listesinde 24 Türk milyardere yer vermişti. Geçen sene 1. sırada 4.7 milyar dolar servetiyle Murat Ülker bulunuyordu. Bu yılki listenin başında ise 5.3 milyar dolar net servetiyle İbrahim Erdemoğlu yer aldı. Ülker ikinci sırada yer alırken Erdemoğlu, dünyada 2640 milyarder arasında 497'nci sırada bulunuyor. Erdemoğlu Holding sahibi Ali Erdemoğlu ise 4.7 milyar dolar net servetiyle 3. sırada. Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

SERVETLERİ GERİLEDİ

DÜNYA çapındaki milyarder sayısı bu yıl bir önceki yıla göre 28 azalarak 2 bin 640'a geriledi. Aynı zamanda, milyarderlerin toplam serveti de 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara indi. Bu durum, ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle meydana geldi. Elon Musk'un serveti geçen yıla göre 39 milyar dolar azalışla yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu nedenle, Musk birinci sıradan ikinci sıraya düştü. LVMH'nin başkanı Bernard Arnault ise 211 milyar dolarlık servetiyle listedeki ilk sıraya yerleşti ve ilk kez bir Fransa vatandaşı listenin zirvesinde yer aldı. Milyarderlerin yaklaşık yarısının serveti geçen yıla göre azalış gösterirken, toplam 254 kişi milyarder statüsünü kaybetti.