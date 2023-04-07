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Haberler Ekonomi Gazi ve korucuların maaş farkları bugün hesaplarda

Gazi ve korucuların maaş farkları bugün hesaplarda

7.4.2023

Gazete

Gazi ve korucuların maaş farkları bugün hesaplarda
GAZİ ve korucuların maaş farkları bugün hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın 1 Nisan 2023'ten itibaren geçerli aylık farkları 7 Nisan 2023 tarihi itibarıyla hesaplara yatırılacak" denildi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, gazi ve güvenlik korucularının emekli aylıklarına ilişkin 1 Nisan'dan itibaren oluşan farklar bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.
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