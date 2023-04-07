Gazi ve korucuların maaş farkları bugün hesaplarda

GAZİ ve korucuların maaş farkları bugün hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın 1 Nisan 2023'ten itibaren geçerli aylık farkları 7 Nisan 2023 tarihi itibarıyla hesaplara yatırılacak" denildi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, gazi ve güvenlik korucularının emekli aylıklarına ilişkin 1 Nisan'dan itibaren oluşan farklar bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.

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