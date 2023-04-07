Müteahhitler yurt dışında 4,1 milyar dolarlık iş üstlendi

TÜRK müteahhitlik sektörünün yılın ilk çeyreğinde yurt dışında üstlendiği proje tutarı 4,1 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den mart ayı sonuna kadar 133 ülkede 477 milyar dolar değerinde 11 bin 700 proje üstlendi. Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20,5'lik payla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu ülkede bugüne kadar 97,9 milyar dolarlık proje gerçekleştirildi. Rusya'yı yüzde 10,7'lik payla Türkmenistan takip etti. Bu ülkede üstlenilen projelerin tutarı 50,8 milyar dolar oldu. Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 33 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Libya ve Kazakistan izledi.