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Haberler Ekonomi Ons altının fiyatı rekor seviyeye doğru ilerliyor

Ons altının fiyatı rekor seviyeye doğru ilerliyor

7.4.2023

Gazete

Ons altının fiyatı rekor seviyeye doğru ilerliyor
ALTININ ons fiyatı, ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından 2 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyeye doğru ilerliyor. Kıymetli metalin onsu 2 bin 32 dolara kadar çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesini gördü. Doların altı ülkenin para birimine karşı değeriyle hesaplanan dolar endeksi ise bu hafta yüzde 1,5 civarında düşüş kaydederken, analistler, altının özellikle dolar değer kaybettiği için faizsiz bir yatırım aracı olarak bundan faydalandığını dile getirdi. Altın fiyatında 2 bin 50 dolar seviyesini direnç olarak gösteren analistler, bunun aşılmasının altın fiyatını hızla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabileceğini belirtti.
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