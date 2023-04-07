‘Örtü altı üretim alanı 20 yılda yüzde 50 arttı’

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki kış çileği hasadı yaptı. 2002 yılında iktidara geldiklerinde Türkiye'de toplam 540 bin dekar sera ve örtü altı üretim alanı olduğuna dikkati çeken Kirişci, "Bu son 20 yılda yüzde 50 arttı. 811 bin dekara çıktı" dedi.

Kirişci, "Tarımsal üretim bu coğrafyanın olmazsa olmazı. İnsanlık da tüm dünya da fark etti ki tarım stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Aydınımız tabii ki bu manada örnek, öncü şehirlerimizin başında geliyor. Pek çok üründe ilk dörtte, beşte yer alıyor. Çilek denildiğinde de Aydınımız gerek iç pazar gerekse ihracat için üretim yapıyor. Biz göreve geldiğimiz günden beri ısrarla ve inatla, 'Kent tarımı' diyoruz" dedi.

Türkiye'nin jeotermal potansiyelinde Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sırada olduğuna dikkati çeken Bakan Kirişci, "Bu güç mutlaka kullanılmalı. Jeotermalden elektrik üretelim, sağlıkla ilgili yararlanalım, ev ısınmalarında yararlanalım ama mutlaka tarımda da ısıtma için kullanalım" diye konuştu. Bakan Kirişci, Aydın Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından tarım sektörü buluşmasına katıldı.

KAZIM YÖRÜKCE