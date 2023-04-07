Pamukkale 3 milyon ziyaretçi bekliyor

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yeni yıla iyi başlayan Pamukkale'yi ilk 3 ayda yaklaşık 230 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Sezonun çok iyi geçmesini beklediklerini belirten Şen, "Turizmciler bölgenin canlılık kazanması için hazırlıklarını sürdürüyor. 2023 yılında da haziran ayından itibaren çok yoğun bir yerli ve yabancı misafirin çeşitli tatil yörelerini ziyaret etmesini ve bu yılı 2022'den daha başarılı tamamlamayı bekliyoruz" dedi.

Şen şunları söyledi: "Pamukkale için 3 milyon ziyaretçi hedefimize ulaşmak için tüm turizmciler olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ocak ayında 86 bin 911 ziyaretçi ören yerine geldi. Şubattaki düşüşe rağmen mart ayında toparlandık. Asıl yoğunluk yaz aylarında ve sonbaharda olacak."

SEBAHATTİN ALP