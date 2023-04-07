Sanayide dört sektör ihracatta rekora koştu

SANAYİ bünyesindeki 4 sektör, martta tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'nin sanayi ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 17,2 milyar dolara ulaştı. Sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da geçen ay yüzde 73 oldu. Elektrik-elektronik sektörü 1 milyar 517 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 670 milyon 767 bin dolar, otomotiv endüstrisi 3 milyar 289 milyon dolar, makine ve aksamları 1 milyar 59 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

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