Bağ-Kurluların prim gün sayısı düşürülüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu çalışan binlerce tüccar, esnafa işverenin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısını düşürecekleri müjdesini verdi. Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ-Kur'lular için prim gün sayısı 9 bin yerine 7 bin 200 güne düşürülecek. Böylece 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olunacak. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek iş dünyasının taleplerini paylaştı. Ziyarette, Baran, üyelerinin aralarında bulunduğu Bağ- Kur'lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.



KRİTER BELİRLENECEK

Baran, bu konuda ATO'nun 160 bin üyesinden de sık sık talep geldiğini vurguladı. Baran, görüşme sonrası yaptığı açıklamada taleplerinin Bakan Bilgin tarafından olumlu karşılandığını belirterek, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde oldukları müjdesini paylaştı. Baran'ın talebine olumlu karşılık vererek bu konuda çalışma içinde olduklarını belirten Bakan Bilgin, bu çerçevede SGK'nın 4B kapsamına giren tüm işverenlerin aynı şekilde değerlendirilmeyebileceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceğini söyledi. Bakan Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Yapılacak çalışmayla esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 1800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak. Edinilen bilgiye göre prim indirimi 10 ve daha az istihdamı bulunan işyerleri için geçerli olacak. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.



ŞARTLAR EŞİTLENECEK

Düzenlemeyle emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Böylece hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek.



HAZAL ATEŞ/ANKARA

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