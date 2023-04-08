Merkez Bankası’ndan liralaşmada yeni adım

Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım geldi. TL mevduatların oranı toplam mevduat içerisinde yüzde 60'ın altında kalan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranına 5 puan ilave edilecek. Bunun yanında bilançolarında TL oranı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için menkul kıymet yükümlülüğü 7 puan artırımlı uygulanmaya başlandı. Merkez Bankası liralaşma stratejisini güçlendirmek adına menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklarda düzenlemeler yaptı. Buna göre, yabancı para mevduat/katılım fonlarından Türk lirası mevduat/katılım fonlarına dönüşüm oranlarının hesaplanmasında gelecek altı aya yönelik hesaplamalarda 31 Mart 2023 tarihi esas alınacak. Türk lirası mevduatların/katılım fonlarının payı yüzde 70'i aşan bankalara ise kredi faizine göre makro ihtiyati tedbirlerde muafiyet sağlanacak.

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