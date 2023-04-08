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Haberler Ekonomi Merkez Bankası’ndan liralaşmada yeni adım

Merkez Bankası’ndan liralaşmada yeni adım

8.4.2023

Gazete

Merkez Bankası’ndan liralaşmada yeni adım
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım geldi. TL mevduatların oranı toplam mevduat içerisinde yüzde 60'ın altında kalan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranına 5 puan ilave edilecek. Bunun yanında bilançolarında TL oranı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için menkul kıymet yükümlülüğü 7 puan artırımlı uygulanmaya başlandı. Merkez Bankası liralaşma stratejisini güçlendirmek adına menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklarda düzenlemeler yaptı. Buna göre, yabancı para mevduat/katılım fonlarından Türk lirası mevduat/katılım fonlarına dönüşüm oranlarının hesaplanmasında gelecek altı aya yönelik hesaplamalarda 31 Mart 2023 tarihi esas alınacak. Türk lirası mevduatların/katılım fonlarının payı yüzde 70'i aşan bankalara ise kredi faizine göre makro ihtiyati tedbirlerde muafiyet sağlanacak.
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