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Haberler Ekonomi Togg’u makam aracı olarak ilk kullanan Varank oldu

Togg’u makam aracı olarak ilk kullanan Varank oldu

8.4.2023

Gazete

Togg’u makam aracı olarak ilk kullanan Varank oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk isim olurken Sultanbeyli'deki programa yerli otomobille katıldı. Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazları önceki gün kabine üyelerine teslim edildi. Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezinin açılışı öncesinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binası önüne Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gelen Bakan Varank, "Sultanbeyli her şeyin en iyisine layık. Arabanın da en iyisine layık olduğu içi Togg ile geldik." dedi. Sultanbeylili vatandaşların da Togg otomobiline ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar otomobil önünde toplanarak fotoğraf çektirdi.
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