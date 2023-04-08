Togg’u makam aracı olarak ilk kullanan Varank oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk isim olurken Sultanbeyli'deki programa yerli otomobille katıldı. Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazları önceki gün kabine üyelerine teslim edildi. Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezinin açılışı öncesinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binası önüne Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gelen Bakan Varank, "Sultanbeyli her şeyin en iyisine layık. Arabanın da en iyisine layık olduğu içi Togg ile geldik." dedi. Sultanbeylili vatandaşların da Togg otomobiline ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar otomobil önünde toplanarak fotoğraf çektirdi.

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