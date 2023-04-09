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Haberler Ekonomi Şehzadeler Belediyesi 50 dönüme buğday ekti

Şehzadeler Belediyesi 50 dönüme buğday ekti

9.4.2023

Gazete

Şehzadeler Belediyesi 50 dönüme buğday ekti

ŞEHZADELER Belediyesi geçen yıl silajlık mısır üretimi yaptığı 50 dönümlük alanda bu yıl buğday üretimi gerçekleştirecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hazineden kendilerine tahsis edilen Sancaklıbozköy mahallesindeki 50 dönümlük tarladaki 250 kamyon moloz ve çöpü, 10 kamyon taşı temizleyip alanı tarıma elverişli hale getirdiklerini belirtti. Elde edilecek buğdaylardan elde edilecek unların da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını vurgulayan Çelik, "Deprem bölgesindeki aşevimize de ulaştıracağız. Tamamını sosyal yardım çalışmalarında kullanacağız. Veziroğlu mahallemizdeki 250 dönümlük alanda da yonca ekim çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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