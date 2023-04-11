Deprem illerine 60 milyar liralık destek

Salgınla mücadele döneminde 6.9 milyon çalışan için ödenen 50.7 milyar liralık kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği depremin yaşandığı 11 ilde de çalışanlara nefes oldu. Yine aynı dönemde işsizlik maaşı hariç 60 milyar liranın üzerinde harcama yapılan İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla depremzedelerin de yaraları sarılıyor.



SÜRE UZATILABİLECEK

İşten çıkarma yasağının geldiği bu illerde işyeri kapanan her bir sigortalı için ayda 4 bin lira ödeme uygunluk tespiti beklenmeden, işverenin beyanı esas alınarak yapılıyor. İşverenlerin işyerindeki hasara ilişkin belgeyi sunmaları yeterli oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 11 ilde 2022 sonu itibariyle 3.2 milyon sigortalı bulunuyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere deprem illerinde çok sayıda sanayi tesisi, üretim bölgesi, hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalar bulunuyor. Olağanüstü hal süresince bölgede uygulanacak işten çıkarma yasağı, nakdi ücret ve kısa çalışma desteklerinin süresi 22 Mayıs'ta bitecek. Ancak 3 aylık uzatma yetkisinin de kullanılması bekleniyor. Kısa çalışmadan yararlanacak çalışanın son 4 aydır çalışıyor ve en az 600 gün işsizlik sigortası priminin yatırılmış olması gerekiyor.



BAŞVURULAR İŞKUR'A

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı alamayanlar, ücretsiz izne çıkartılan veya işten çıkartılanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Nakdi ücret desteği günlük 133.44 lira olup aylık 4 bin lira yatırılıyor. Nakdi ücret desteği için de İŞKUR'a başvurulması gerekiyor.



HAZAL ATEŞ

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