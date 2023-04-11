FCTU, tesis yönetimiyle projelere değer katıyor

İzmir'de yıllardır profesyonel tesis yönetimi hizmeti verdiklerini belirten FCTU Tesis Yönetimleri Genel Müdürü Hüsamettin Yılmaz, güven ve kalite esaslı yönetim anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Site, plaza, iş merkezi ve AVM'lere profesyonel tesis yönetimi hizmetiyle değer kattıklarını dile getiren Yılmaz, sektörde yeni referans firmalarla hizmet ağını genişlettiklerine dikkat çekti. Profesyonel tesis yönetiminin, gayrimenkule yüzde 15 - 20 oranında değer kattığını hatırlatan Yılmaz, "Üstelik yıllardır elde ettiğimiz deneyimler sonucunda birçok sorunun önüne daha oluşmadan geçebiliyoruz. Bu konuda 14'ü yönetici olmak üzere; 70 kişilik deneyimli bir kadroyla prestijli projelerin yönetimlerini başarıyla sürdürüyoruz. Bizim imzamız yaptığımız işin kaliteli ve sürdürülebilir olması. Bu nedenle FCTU olarak İzmir'de tanınmış birçok projenin tesis yönetimini yıllardır yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle İzmir'deki yapılanmamızı genişletmek istiyoruz. Çeşme, Urla, Aliağa ve Menemen ilçelerine öncelik vermek istiyoruz" diye konuştu.

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