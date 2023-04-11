GHO, Kıbrıs’taki fırsatları Türkiye’ye getirdi

Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) ofis brokerları ve yöneticilerinden oluşan 40 kişilik bir grup Kuzey Kıbrıs'taki önemli gayrimenkul projelerini gezerek incelemelerde bulundu. GHO Proje Direktörü Salih Uçar, Kıbrıs'ın en prestijli projelerini yaşama geçiren 4 firmanın kurduğu konsensusla bir araya gelerek proje satış ve kiralamalar konusunda anlaştıklarını söyledi. Kıbrıs'ın yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini belirten Uçar, "Magosa, Girne ve İskele bölgelerinde incelemeler yaptık. Portföyümüze yeni projeler ekledik. Kıbrıslı 4 firmanın güçbirliğiyle oluşan konsensus ev sahipliğinde 1+0'dan 6+1'e kadar değişen farklı konut tiplerini inceledik. Kuzey Kıbrıs hem oturum hem de yatırım için çok önemli bir ülke. 14 -15 farklı ülkeden yatırımcıların da merceği altında. Satış ve kiralamaların pound üzerinden olması yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı. Poundun değeri arttıkça kira geliri ve gayrimenkulün değeri de otomatikman artmış oluyor. Türklerin 1 ev alma hakkı bulunuyor. Ülkede vatandaşlık verilmemesine rağmen oturum izni almak mümkün. Bundan sonra Kuzey Kıbrıs'ın farklı bölgelerindeki projelerin satışını da yürüteceğiz" diye konuştu.



AVANTAJLI YATIRIMLAR

GHO Genel Müdürü Özkan Yalaza da Kuzey Kıbrıs'taki ziyaretlerin firma adına önemli olduğunu belirterek, imza attıkları iş ortaklıklarıyla hem Kıbrıs hem de Türk yatırımcılar için avantajlı fırsatlar sunacaklarını dile getirdi. Yalaza şöyle devam etti: "Kıbrıs'ta projeler özellikle son 5 yılda 3 katına kadar yükseldi. Bölgede yatırımcıların yüzünü güldürecek birçok fırsat bulunuyor. Yatırım yapmak isteyenler GHO aracılığıyla ve güvencesiyle rahatlıkla bu fırsattan yararlanma imkanına da sahip olacak."

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