Growmach Tarım Makineleri Fuarı sektörü bulusturacak

INFORMA tarafından bu yıl 10 - 14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Growmach, Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları & Teknolojileri Fuarı, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini buluşturacak. Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar hakkında bilgi veren Fuar Direktörü Engin Er, uluslararası özellik taşıyan Growmach'ın yeni ticari fırsatlar yaratmak için önemli bir platform olacağını söyledi. Er, "Informa olarak Türkiye'de uluslararası bir fuara daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Hem Türk hem de uluslararası tarım makinaları ve ekipmanları firmalarının Growmach'e yoğun ilgisi var ve alan satışları çok hızlı şekilde devam ediyor. Türk firmalarımızın yanı sıra uluslararası önemli üreticiler ve sektörün diğer önemli firmaları da fuardaki yerlerini aldı. Almanya, İspanya, İtalya ve Çin milli katılım ile Growmach'de yer alacak. Yerli ve yabancı tüm firmalar yeni pazarlara ulaşacak ve yeni satış bağlantılarına imza atarak cirolarını büyütme fırsatı bulacak. Growmach ile katılımcılarımızı Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Avrupa, Rusya & BDT ülkelerinden sektör profesyonelleri ile buluşturacağız. Ziyaretçilerimizi son teknolojiler ve yeni ünlerle bir araya getireceğiz" diye konuştu. Er, TARMAKBİR'in yayınladığı Tarım ve Makine Sanayi Etkileşim raporuna göre, ülkemizdeki tarım makineleri üretiminin özellikle son 20 yılda giderek arttığına dikkat çekti.

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