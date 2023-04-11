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Haberler Ekonomi Soğanda artışın nedeni stokçular

Soğanda artışın nedeni stokçular

11.4.2023

Gazete

Soğanda artışın nedeni stokçular
Kuru soğan üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, son birkaç haftadır üründeki fahiş artışı konuşuyor. Türkiye, soğan fiyatlarında akla gelenin aksine arz veya üretim dengesizliği yaşamıyor. Alınan tedbirler nedeniyle soğan fiyatlarının artmasının nedeni arz yetersizliği değil, elverişli koşullarda aylarca stoklanabilecek olan kuru soğanın bazı kesimler tarafından stoklanması ve iç piyasaya sürülmemesi oldu. Türkiye, her yıl soğan üretim oranını artırarak kendi kendine yetebilen bir ülke olurken, ihracat oranlarını da yükseltti.

RANA BÜYÜKTAŞ
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