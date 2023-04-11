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Haberler Ekonomi Tektaşta fahiş fiyat oyunu

Tektaşta fahiş fiyat oyunu

11.4.2023

Gazete

Tektaşta fahiş fiyat oyunu
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, düğün sezonu öncesi yaptığı incelemede tektaş pırlanta satan 3 büyük kuyumcunun fiyat ve indirim oranlarının gerçeği yansıtmadığını ve tüketicinin aldatıldığını ortaya çıkardı. İncelemede A. Kuyumculuk'un "Pırlanta Beştaş Yüzük" adlı ürünü yüzde 57 indirimle 10 bin 830 TL yerine 4 bin 690 TL'den, K. Kuyumculuk'un "0,05 Karat G SI Tektaş Pırlanta Yüzük" adlı ürünü 5 bin 310 TL üzerinden yapılan yüzde 45 indirimle 2 bin 920 TL'den, Z. Pırlanta'nın ise "Baget Pırlanta Yüzük" adlı ürünü 20 bin TL'den yüzde 50 indirimle 9 bin 980 TL'den satışa koyduğu görüldü. 3 firmanın satış politikasının vatandaşı aldatmaya yönelik olduğunu, anılan ürünlerde en düşük fiyatın esas alındığının ispatlanamadığını belirten Bakanlık firmaların reklamlarını yasakladı.

BARIŞ ŞİMŞEK/ ANKARA
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