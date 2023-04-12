31 bin 600 saglık personeli alımı için sonuçlar açıklandı
12.4.2023
Gazete
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Sağlık Bakanlığı 2023 yılı içinde yapacağı 31 bin 600 personel istihdamı için ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM, Sağlık Bakanlığı KPSS-2023/5 sonuçlarını erişime açtı. Konuyla ilgili ÖSYM'den gelen açıklama şöyle: "28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS- 2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." Tercih yapan adaylar gelecek açıklamayı merakla bekliyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından 31 bin 600 personel istihdamı için tercihler ÖSYM üzerinden tamamlanmıştı.