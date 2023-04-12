  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi 31 bin 600 saglık personeli alımı için sonuçlar açıklandı

31 bin 600 saglık personeli alımı için sonuçlar açıklandı

12.4.2023

Gazete

31 bin 600 saglık personeli alımı için sonuçlar açıklandı
Sağlık Bakanlığı 2023 yılı içinde yapacağı 31 bin 600 personel istihdamı için ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM, Sağlık Bakanlığı KPSS-2023/5 sonuçlarını erişime açtı. Konuyla ilgili ÖSYM'den gelen açıklama şöyle: "28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS- 2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." Tercih yapan adaylar gelecek açıklamayı merakla bekliyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından 31 bin 600 personel istihdamı için tercihler ÖSYM üzerinden tamamlanmıştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA