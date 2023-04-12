Daha hafif bir lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü

Madeni paralarda 14 yıl sonra değişikliğe gidildi. Buna göre madeni paraların gramı azaldı ve inceldi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başlarken, kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. Bu durum üretimde yüzde 30 tasarruf sağladı. Paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü. Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı. İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

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