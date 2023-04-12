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Haberler Ekonomi Menemen Serbest Bölge alanı satılıyor

Menemen Serbest Bölge alanı satılıyor

12.4.2023

Gazete

Menemen Serbest Bölge alanı satılıyor
Geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile serbest bölge ilan edilen İzmir'in Menemen ilçesindeki alan satışa çıkarıldı. Mülkiyeti Menemen Belediyesi'ne ait olan ve 435 milyon TL bedel biçilen bölge için, 24 Nisan'da belediyede kapalı teklif yöntemiyle ihale yapılacak. Maltepe Mahallesi ile İzmir Serbest Bölge (İZBAŞ) arasında kalan 1 milyon 501 bin 130 metrekare büyüklüğündeki 'Menemen Serbest Bölgesi'nin satış ilanında parselin 690 bin metrekarelik kısmının Gediz Deltası Sulak Alanı Tampon Bölgesi içinde kalması nedeniyle serbest bölge sanayi alanı kurulamayacağı ifade edildi. Bölgenin sadece alım satım, depolama, idari bina, sosyal tesis ve diğer sanayi dışı faaliyetler için kullanılabileceği belirtildi.
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