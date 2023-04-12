  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Merkez Bankası dolar topluyor haberine yalanlama

Merkez Bankası dolar topluyor haberine yalanlama

12.4.2023

Gazete

Merkez Bankası dolar topluyor haberine yalanlama
Merkez Bankası ile ilgili 'Kapalıçarşı'dan dolar topluyor' haberi yalanlandı. İddiaları yalanlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, araçların gün sonu Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan şirket araçları olduğunu açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı'dan resmi araçlarla döviz topluyor" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi. Açıklamada "Araçlardaki "Kamu hizmeti aracıdır yazısı Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı'nın gördüğü lüzuma binaen bulundurulmaktadır. TCMB, Kapalıçarşı'da herhangi bir döviz alım satım işleminde bulunmadığı gibi, haberlere konu olan görsellerde herhangi bir TCMB çalışanı bulunmamaktadır" denildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA