Emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri bugün hesaplarda

Milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyelerinin ödenmesine bugün başlanacak. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını alacak. Emeklilikte yaşa takılan (EYT) milyonlarca kişi istediğini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla EYT'lilerin önündeki engel kaldırılırken sürecin sonuna gelindi. 2 milyonu aşkın vatandaş EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanırken geçtiğimiz hafta EYT düzenlemesine başvuran 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasına fark ödemesi yapıldı.



BAYRAM ÖNCESİNDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurdu. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar. SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün ödenecek. Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise yarın (15 Nisan'da) ödeme yapılacak. 24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan'da hesaplarında olacak. Bağ-Kur kapsamında ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan'da ödenecek. Ödeme günü ayın 27 ve 28'i olanların ise 18 Nisan'da hesaplarına yatırılmış olacak.



EMEKLİ SANDIĞI'NDA YER ALANLARA 19 NİSAN'DA

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların da Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek. Memur emeklileri bu tarihte ikramiyelerini çekecek.

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