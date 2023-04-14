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Haberler Ekonomi Et ve Süt Kurumunu taklit edenlere ceza

Et ve Süt Kurumunu taklit edenlere ceza

14.4.2023

Gazete

Et ve Süt Kurumunu taklit edenlere ceza
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumunun (ESK) unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren kasap işletmelerine 1 milyon 110 bin 432 lira idari para cezası verirken tanıtımlarının da durdurulmasını kararlaştırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulunca 206 dosya karara bağlanırken 190 dosyanın mevzuata aykırı olduğuna karar verildi. Bazı kasap işletmelerinin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık il-ilçe adı", "Et Balık Tanzim" gibi isimlerle Et ve Süt Kurumu, toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumunun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.
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