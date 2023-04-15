Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak. Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden 20 Nisan perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz geçiş yapılabilecek. Ayrıca, Marmaray'ın yanısıra Gayrettepeİstanbul Havalimanı metrosu, Başkentray ve İzban seferleri ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri de 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

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