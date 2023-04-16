IMECE Türkiye’nin uzaydaki gözü olacak

Türkiye dün tarihi bir ana daha şahitlik etti. Türkiye'nin uzaydaki gücüne güç katacak olan metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Türkiye'deki fırlatma programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi. Müjdeli bir haber vermenin bahtiyarlığını yaşadığını belirten Erdoğan, "Bugün ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü İMECE uydusunun Türkiye yüzyılının habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik. İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık. İMECE uydusu milli savunma, afet yönetimi, tarım ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak" dedi.

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