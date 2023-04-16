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Haberler Ekonomi İstanbul-Antalya arası YHT ile 5 saate iniyor

İstanbul-Antalya arası YHT ile 5 saate iniyor

16.4.2023

Gazete

İstanbul-Antalya arası YHT ile 5 saate iniyor
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren projesi ile İstanbul-Antalya arasının 5 saate ineceği müjdesini verdi. Karaismailoğlu, "İstanbul-Antalya 5 saat olacak. Demiryolu ağımız artarak devam edecek. Alanya'yı da Mersin'e tünellerle duble yol olarak bağlayacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin 3 Mayıs'ta açılacağını açıkladı. Süper hızlı trenin çok yüksek teknoloji getiren bir yatırım olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Bu işi yapabilecek firmalarla yola çıkacağız. 5 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Ulaşımda ülkemize bir level atlatacak. Ankara İstanbul arasında tren tercih edilecek" dedi.
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