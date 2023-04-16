Son dakika: Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alacak

Adalet Bakanı Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca buna göre personel alımı için ilanlar önümüzdeki yayımlanacak.

Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.

PERSONEL ALIMI AÇIKLACAK KADROLAR NASIL OLACAK?

Bakan Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada;

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yayımlanacak ilanla beraber 22.120 olarak belirlenen ilan sayısı için tüm kadrolar netleşecek.