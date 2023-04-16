Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 156 arttı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün temsilcileri, yılın ilk çeyreğinde dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156,7 artırdı. Sektör temsilcileri, geçen senenin ilk 3 ayında 114 milyon 836 bin dolar olan zeytin ve zeytinyağı ihracatını bu senenin aynı döneminde 294 milyon 754 bin dolara çıkardı. Türk zeytini ve zeytinyağı, bu dönemde yaklaşık 90 ülkede sofraları süslerken, en fazla ihracat artışı kaydedilen ülke, zeytinyağında dış satım lideri İspanya oldu. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tan, "Zeytinyağında dünya ikincisi olduk, sofralık zeytinde de dünya birinciliği elde ettik. Bu bizim hedefimizdi" dedi.

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