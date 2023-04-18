EYT’de 1.6 milyon başvuru geldi, 600 bini tamamlandı

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı. Yaklaşık 1.6 milyon başvurudan 600 bine yakın kişinin işlemleri tamamlanırken, mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor. E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan iki üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.

KIDEM TAZMİNATLARI ÖDENİYOR

EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan SSK'lılar ilk aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alırken, Bağ-Kur'lulara dün itibariyle yatırılmaya başlandı. Emekli Sandığı kapsamındakiler de yarın alacak. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara 18-26 günlük farklar da yatıyor. Hazine destekli EYT kredisi de kullandırılmaya başladı. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılıyor.

HAZAL ATEŞ/ANKARA