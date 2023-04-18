İşi hazır çırak ve kalfa sayısı 2 milyona çıkıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısını 2 milyona çıkartacaklarını açıkladı. Erdoğan, ekonomide ve işgücü piyasasındaki değişikliklere uyumlu şekilde, mesleki eğitim ve istihdam bağlantısının da güçlendirileceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre çırak ve kalfa sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 400 bine ulaştı. Bundan en fazla yararlanan da küçük ve orta ölçekli işletmeler oldu.

300 MİLYON LİRA PAY

Okullarda kazanç sağlayan öğrenciler bir yandan eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürüyor, diğer yandan da aile ekonomisine katkıda bulunuyor. 2023 yılı için işverenlerin çırak öğrencilere ödeyecekleri minimum tutar 2 bin 552 lira olarak belirlendi (9-10-11. sınıfların alacakları ücret). İşverenlerin kalfa ve Ustalık Telafi Programı öğrencilerine ödeyecekleri minimum tutar ise 4 bin 253 lira. Ayrıca mesleki teknik eğitim hamleleriyle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirleri de 2 milyar liraya yükseldi. Gelirden öğrenci ve öğretmenler de 300 milyon lira pay aldı.

BURCU ŞEN/ANKARA