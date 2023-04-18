Tatilcilere ‘hayali otel’ uyarısı

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili ile ara tatil planlayanları, kopya edilmiş web sitelerinin yanı sıra e-posta ve SMS yoluyla 'hayali otel' dolandırıcılığına karşı uyardı. Buna göre; tatilcilerin sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin internet siteleri kopyalanarak veya e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle mağdur edildiği görüldü. Otellere ilişkin yıldız bilgilerinde de sahtekarlığa gidildiği belirlendi.

ÖDEME TESİSE GİRİŞTE YAPILSIN

Bakanlık; sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis fotoğraflarının kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman, "Otel hakkında iyice bilgi edinilmeden rezervasyon yapılmamalı. 3-4 yıldızlı otellere rezervasyon yapılırken çok dikkat edilmeli. Ödemeyi girişte yapmayı talep etsinler. Direkt otelde girişte ödeme yapılmasıyla dolandırıcılığın önüne geçilebilir" diye konuştu.