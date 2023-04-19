Tarıma dayalı yatırımlara 1 milyarlık hibe

KIRSAL Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında yer alan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi doğrultusunda, 2022-2023 başvuru döneminde, depremden etkilenmeyen 70 ilde 478 proje, 1 milyarı aşkın hibe desteği almaya hak kazandı. Başvurularda, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yatırımlar, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar, modern yeni seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu ve denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği gibi konulara sahip projeler desteklendi. Proje kapsamında, 2 milyar 325 milyon 827 bin lira tutarındaki 478 yatırım projesine, toplam 1 milyar 43 milyon 511 bin lira hibe ödemesi gerçekleştirilecek.

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