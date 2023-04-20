  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bugün altına yatırım yapmayan ileride üzülür

Bugün altına yatırım yapmayan ileride üzülür

20.4.2023

Gazete

Bugün altına yatırım yapmayan ileride üzülür
Piyasa ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki kısa süreli düşüşlerin dikkate alınmaması gerektiğini orta ve uzun vadede altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini söyledi. İslam Memiş, "Altın özellikle küçük yatırımcı için güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. Bugün altına yatırım yapmayan ileride üzülür" dedi. Altının gram fiyatı, dün güne düşüşle başlamasının ardından gün boyu 1.243 lira seviyesinde işlem gördü. Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,54 artışla 1.251 liradan tamamladı.

FATİH ŞENDİL
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA