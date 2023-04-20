Piyasa ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki kısa süreli düşüşlerin dikkate alınmaması gerektiğini orta ve uzun vadede altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini söyledi. İslam Memiş, "Altın özellikle küçük yatırımcı için güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. Bugün altına yatırım yapmayan ileride üzülür" dedi. Altının gram fiyatı, dün güne düşüşle başlamasının ardından gün boyu 1.243 lira seviyesinde işlem gördü. Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,54 artışla 1.251 liradan tamamladı.



FATİH ŞENDİL

DİĞER