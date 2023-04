Üreticiye de dost tüketiciye de

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Yeni Asır'ın sorularını yanıtladı. Sözlerine Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir kamu kuruluşu olmadığını belirterek başlayan Aydın, "Kamuoyunda böyle bir algı var ama kooperatifimiz bir devlet kuruluşu değildir. Devletle yakın işbirliği içinde faaliyet gösteriyor ama sahibi 800 küsur bin çiftçi üyedir" dedi. -Tarım Kredi Kooperatifleri'nin faaliyet alanları nelerdir? Tarım Kredi Grubu son derece büyük bir organizasyon, yıllık ciromuz 100 milyar TL'ye ulaşıyor. 10 milyon ton ticaret yapıyoruz. Çalışan sayımız 23 bini aşkın. 800 bini aşkın da ortağımız var. Artık Türkiye'de ben şunu ektim, bu ürünü aldım, bunun alıcısı yok diye bir sorun kalmadı. Çünkü Tarım Kredi var. Biz geçen yıl yaklaşık 2 milyon ton tutarında ürün aldık ve bunun parasal karşılığı da yaklaşık 15 milyar lira. Türkiye'de yılda yaklaşık 7 milyon küsur ton gübre tüketimi yapılıyor. Bunun yüzde 30'dan fazlasını yani 2 milyon tondan fazlasını Tarım Kredi sağlıyor. Ayrıca yem satıyoruz. Bu da hayvancılık için son derece önemli bir girdi. İlaç ve tohum yine tarım için son derece önemli. Bunları da satıyoruz. Üretimi ise Tarım Kredi Holding'in bünyesindeki 18 şirketle yapıyoruz. -Tarım Kredi Grubu'na bağlı şirketler hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bugün itibariyle İSO 500 listesine giren 3 şirketimiz var ama 2023 yılı sonu itibariyle 5 şirketimiz olacak. Tarım Kredi Yem'in Türkiye'deki pazar payı yüzde 12, fabrika adedimiz 13, şimdi yeni 2 fabrika kuracağız. Burada ciro yaklaşık 10 milyar civarında. İSO 500 içerisindeki firmalarımızdan ikincisi Gübretaş, aynı zamanda yüzde 25'i halka açık bir şirket. Pazar payımız yüzde 32. Üretim ve ticareti birlikte yapıyoruz. Yurt içinde 5 fabrikamız var ve İran'da Razi Petrol Kimya Tesisleri'ne Gübretaş olarak yüzde 50 ortağız. Buranın da yıllık cirosu 25 milyarı buluyor. Ürün tarladan çıktıktan sonra nihai tüketiciye varmadan önceki tedarik sürecini yöneten Tarım Kredi Birlik de İSO 500 listesindeki 3. şirketimiz. Toplamda 3 tane fabrikası olan Tarım Kredi Birlik'in yaklaşık 15 milyar lira cirosu var. -Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin çalışma sistemi nedir? Zaman zaman diyorlar ki, kooperatif niye marketçilik yapıyor? Hatta devlet market açar mı diyorlar? Öncelikle biz kamu kuruluşu değiliz. 800 binin üzerinde ortağı olan bir çiftçi kuruluşuyuz. Marketçilikte geç kaldığımızı düşünüyorum, çok hızlı büyümemiz gerekiyor. Tarım Kredi gübre, yem, ilaç, tohum ve sulama aletleri üretiyor. Bunları çiftçilere veriyoruz. Çiftçi bunları alıp üretiyor ve ürettiğini biz satın alıyoruz. Aldıklarımızı depolarımızda muhafaza ediyoruz. Sonra ya kendi fabrikalarımızda ya da iş ortaklarımızın fabrikalarında tüketiciye sunulacak hale getirip markette satıyoruz.-Yani Tarım Kredi, üreticiden tüketiciye uzanan bir sürecin her aşamasında görev alıyor... Gübreyi veriyor, gübre buğday oluyor, buğdayı alıyor, onu işliyor o makarna oluyor, ayçiçeğini alıyoruz yağ oluyor, onu satıyoruz. Marketlerde ortalama 1400 ürün var. Bu ürünlerin 400 kadarı uçtan uca Tarım Kredi'nin kendi ürünüdür. Yani gübresini kendi vermiş, tohumunu kendi vermiş, ilacını kendi vermiş, çiftçi üretmiş gelmiş bizim Kooperatife ürününü satmış, onu almışız depoda saklamışız, onu fabrikamızda işlemişiz paketleyip marketimizde satar hale getirmişiz. Şimdi bizim marketlerimiz olmasa bizim bu ürünleri bu kadar agresif satın alma, işleme şansımız olmaz, onun için "Ben üretiyorum ama pazarım yok" diyenlere de çözüm buluyoruz. -Tarım Kredi'nin üreticiye verdiği desteği nasıl özetlersiniz? Bizim yaklaşık 1600 marketimiz var ama biz satış noktası olarak, cep market ve bakkallarla ortak proje yaptık. Yaklaşık 2300 satış noktasına ulaştık. Bu satış noktalarımızın her birinde söylediğimiz gibi girdisini verdiğimiz çiftçilerimizin 400 kadar ürünü bulunuyor. Dolayısıyla ben limon ürettim alıcım yok, Tarım Kredi var. Ben buğday ürettim alıcım yok, biz alıyoruz. Ben ayçiçeği ürettim, alıyoruz. Ben mercimek ürettim, biz alıyoruz. Ben yumurta üretim, onu biz alıyoruz. Ben süt üretiyorum, onu biz alıyoruz. Denizli'de süt işleme tesislerimiz var. Dolayısıyla üretince satamamak gibi bir durum söz konusu değil. Yaklaşık 2300 noktada Tarım Kredi bu ürünleri satıyor.Evet oluyor. İki farklı uygulamamızdan söz edeceğiz. Bu bahsettiğimiz 1400 üründen 600 ürün Türkiye'de Tarım Kredi marketlerde en ucuza satılıyor yani ortalama 1400 ürün var markette. Bu ürünlerden temel gıda ve temizlik ürünlerin 600 ürünü en ucuz satan biziz, bunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Ramazanla birlikte bir program daha açıkladık. Artık 600 ürün değil de 900 üründe Ramazan boyunca pirinçte, nohutta, fasulyede, mercimekte, ayçiçek yağında, salçada, zeytinde, şekerde temel ürünlerde yine temizlik ürünlerinde 900 üründe fiyat sabitledik. Bizim marketlerimizde Et ve Süt Kurumu'nun ürettiği kıyma Ramazan ayı boyunca kilosu 140 TL'den kuşbaşı ise 150 TL'den satılıyor.-Tarım Kredi Marketleri'ne ulaşım konusunda vatandaşlara önerileriniz var mı?Tarım Kredi Marketin internet sitesine girildiği zaman nerelerde hangi adreste faaliyet gösterdiğimiz tek tek görülüyor. 81 vilayetin tamamında marketimiz var. Daha küçük yerlerde gıda ve temizlik ürünleri sattığımız butik noktalarımız var. Ayrıca Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinin belli bölümlerinde de KOOP BAKKAL noktalarıyla takriben 2300 noktayla çiftçilerimize ulaşıyoruz.