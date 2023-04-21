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Haberler Ekonomi Arsa ve araziye ilgi konutu tahtından etti

Arsa ve araziye ilgi konutu tahtından etti

21.4.2023

Gazete

Arsa ve araziye ilgi konutu tahtından etti
Asrın felaketi diye adlandırılan depremlerin insanlar üzerindeki etkisi, konut satışlarında da iyiden iyiye görünmeye başladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelindeki Mart ayı satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,4 geriledi. Gayrimenkul danışmanı Özkan Aydemir, azalan konut satışlarına karşılık arsa ve arazilere olan ilginin ise artarak sürdüğünü söyledi. Aydemir, "Bu dönemde yapılan arsa ve tarla satışı konutu geride bıraktı. Bu da demek oluyor ki, vatandaşlarımız artık gayrimenkul tercihinde arsa ve araziye öncelik veriyor" dedi.
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