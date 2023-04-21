Denizlerde gümrüksüz alışveriş dönemi başlıyor

Ticaret Bakanlığı, Türk boğazlarından transit geçen gemiler ile yurtdışına sefer yapacak Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki yolculara hizmet vermesi için denizlerde de gümrüksüz satış uygulaması olan "duty free" (vergisiz alışveriş) sistemini devreye alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği"ne göre Türk boğazlarında da havalimanlarında olduğu gibi gümrüksüz satış noktaları kurularak yurtdışına giden ve gelen yolculara ürün satışı yapılacak. Türk boğazlarından transit geçen gemiler ile yurtdışına sefer yapacak Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki yolculara hizmet vermesi için açılacak "duty free" (vergisiz alışveriş) mağazaları her iki boğazda da yer alacak. Türkiye'ye girişte ve Türkiye'den çıkışta mağazalardan satın alınacak eşyanın pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra ve girişte gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şart tutulacak.



BARIŞ ŞİMŞEK

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