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Ekonomiye 3 ayda 932 milyon lira katkı

21.4.2023

Gazete

Ekonomiye 3 ayda 932 milyon lira katkı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, döner sermayesi olan mesleki ve teknik liselerin 2023 yılının ilk üç aylık döneminde gelirini bir önceki yıla göre yüzde 175 oranında artırarak 340 milyon liradan yaklaşık 932 milyon liraya yükselttiğini kaydetti. Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki ve teknik eğitimde "eğitim-üretim-istihdam" döngüsünün güçlendirilmesi çerçevesinde okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini her zaman desteklediklerini ifade etti.

ÖĞRENCİ DE KAZANIYOR
Üretim, hem öğrencilerin öğrenme süreçlerine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu bağlamda ilk üç ayda elde edilen 932 milyon liralık gelirden öğrenciler 48 milyon lira, öğretmenler ise 132 milyon lira pay aldı.

BURCU ŞEN
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