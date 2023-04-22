3 bin 220 personel alımı yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde toplam 3 bin 220 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Nebati, sosyal medyadan "Bir bayram müjdesi de bizden" notuyla yaptığı açıklamasında, "Bizlere her daim güç veren milletimiz için durmadan, yorulmadan aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmemize katkı sağlayacak ve gücümüze güç katacak bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 360 defterdarlık uzman yardımcısı, 40 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 10 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı ve 40 muhasebe denetmen yardımcısı ile 20 hazine avukatı istihdam edilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise, 50 devlet gelir uzman yardımcısı ve 2 bin 700 gelir uzman yardımcısı olmak üzere 2 bin 750 personel alımı yapacağımızın müjdesini vermek isterim" ifadelerini kullandı.

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