6 milyon istihdamın yol haritası netleşti

Türkiye'nin büyüme ve gelişme eğilimleri dikkate alınarak, bilişim, finans, inşaat, sağlık, turizm sektörü başta olmak üzere her gencin özelliklerine uygun iş bulunacak. Gençlerin özellikleri, meslekleri, isteklerine en uygun işe yerleştirilmeleri, işe uyumlarının sağlanmaları sağlanacak.Geçen yılın sonu itibariyle 32 milyon civarında olan toplam istihdam 6 milyon artışla 2028 sonunda 38 milyona yükseltilecek. İşsizlik oranının kademeli olarak gerilemesini sağlanarak, işsizlik oranı yüzde 7'nin altına indirilecek. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişleri hızlandırılacak, kalıcılıklarının teşvik edilmesi desteklenecek. Kadınlarda istihdam oranını yüzde 35'in, işgücüne katılma oranını yüzde 40'ın üzerine çıkarılacak. İşgücü piyasasının yeşil ve dijital ekonomi ile uyumu hızlandırılacak.İstihdam garantili mesleki eğitim kursları artırılacak. Kırsaldaki gençlerin de daha kolay ve hızlı iş sahibi olması için ilçe bazında programlar düzenlenecek. Özel sektörde işe yerleştirilenlerin sayısı artırılacak. İşgücü yetiştirme kursunu bitirenlerin yüzde 50'si iş sahibi olacak. Düzenli olarak mezunlara ilişkin istihdam izleme araştırmaları yapılacak. Meslek lisesi, yüksekokulu mezunlarının işe yerleştirme oranı yükselecek. Gençlerin işgücüne katılımını hızlandırmak için ilk kez iş bulan, yeni iş kuran, iş kurmak isteyen gençlere kredi destekleri, karşılıksız nakdi destekler artırılacak. Genç girişimcileri yenilikçi buluş ve projelere yönlendiren hibe destekleri sağlanacak.