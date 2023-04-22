SF Trade sürdürülebilirlikte yeniliklerin takipçisi

Sektördeki son yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek için ulusal ve uluslararası fuarları takip ettiklerini dile getiren Aylin Gözay, yenilikçi fikirlerle sürekli olarak geliştiklerini kaydetti.



SF TRADE'DEN FUAR MARATONU

SF Trade olarak doğal kaynak kıtlıklarının, küresel ısınmanın ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın öneminin bilincinde olduklarını belirten Aylin Gözay, "Bu amaçla ar-ge ve satın alma stratejimizi sürdürülebilir hammadde tedariği üzerine kurduk. Sürdürülebilir yeni ürünler, yenilikçi fikirler, kendini tekrar etmeyen, trendlerin önünde seyreden tasarımlar yapabilmek için dünyanın farklı noktalarındaki kumaş ve malzeme fuarlarını yakından takip ediyoruz. Mart ayında ekibimiz farklı sektörlere hitap eden fuarları ziyaret etti" diye konuştu. Fuar ziyaretleri hakkında bilgi veren Aylin Gözay, "Sourcing ve satınalma ekibimiz Mart başında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen Bursa Textile Show'u ziyaret edip moda sektöründeki yenilik ve trendleri müşterimiz adına takip etti. 08 - 10 Mart'ta ise İstanbul CNR Fuar Merkezinde gerçekleştirilen Texhibiton İstanbul Fuarı'nı ziyaret ettik. Bu fuara sadece kumaş tedarikçileri değil, aksesuar, iplik tedarikçileri de katılıyor" diye konuştu. Sourcing ekibinin 15 -16 Mart 2023 tarihinde Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen aktif sporlar ve outdoor doğa sporlarında kullanılan kıyafetler için sürdürülebilir kumaşlar ve aksesuarların sergilendiği Performance Days fuarını da ziyaret ettiğini kaydeden Gözay, "Dünyanın her yerinden katılımcının bulunduğu fuarda, sürdürülebilir yeni ürünlerin yanında karbon ayak izinin azaltılmasıyla ilgili teknolojiler, yöntemler ve ölçüm tekniklerini yakından tanıma fırsatı buldu" dedi.



YENİ BAĞLANTILARA İMZA ATTIK

Fuarlarda medikal alandaki son gelişmeleri de inceleme imkanı bulduklarını kaydeden Gözay, "16-18 Mart 2023 tarihleri arasında Tüyap-İstanbul'da düzenlenen Elektro - medikal ekipman, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarındaki yeniliklerin tanıtıldığı fuarda, medikal alandaki sürdürülebilir yenilikleri yakından takip ederken dünyanın pek çok noktasından yeni bağlantılar yapma imkânımız da oldu" dedi.

DİĞER