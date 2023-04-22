Son yıllarda giderek hissedilen iklim değişiklikleri, artan enerji ihtiyacı ve doğal yaşam arzusu konut tercihlerinde belirleyici oluyor. Özellikle son depremin ülkede bir farkındalığa neden olduğunu belirten Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, insanların artık sürdürülebilir enerji çözümlerine sahip doğal yaşam konseptli projelere ilgi gösterdiğini söyledi. Tanyer Yapı olarak doğayla bütünleşik, yeşil enerjiye önem veren ve çevreci projelere imza attıklarını dile getiren Tanyer, "Urla Bademler'de yaşama geçirdiğimiz ve yatay mimaride tasarlanan 278 konuttan oluşan modern bir köy projesi olan Tan Urla'da yalnızca mimari özellikleri değil, sürdürülebilir enerjiyi kullanan, doğaya ve çevreye saygılı bir yaşam şeklini de tasarladık. Projemizin lokasyonuna uygun olan ve zaten bu bölgede doğal yetişen bir peyzaj uygulayacağız. Az su isteyen yerel bitkiler, zeytin ve nar ağaçları, üzüm gibi bitkiler olacak. Suyu çok önemsiyoruz" dedi.



SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ

Tanyer, "Yağmur sularını toplayıp değerlendireceğiz. Gri suları da toplayıp arıtarak kullanacağız. Sadece peyzajda güzel göründüğü için yüksek su tüketimine neden olan bitkiler ve çim alanlar yerine daha doğal bir bitki çeşitliliği oluşturacağız. Peyzajın da sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Çim alanları da aşırı su tüketiminin önlemek için yeterli miktarda kullanacağız" dedi.



EVLERİN ENERJİSİ GÜNEŞTEN

Her evin çatısında güneş panelleri yer alacağını belirten Tanyer, "Temel aşamasında bunu planladığımız için mimari anlamda doğru bir kurguyla sanki konutun bir parçasıymış gibi uyumlu görünecek. Yenilenebilir enerjiyi doğal yaşamla birleştiriyoruz. Kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar için her evde şarj istasyonu olacak. Herkesin aynı anda araçlarını şarj edebileceği kapasitede bir altyapı ve donanım uygulaması yapacağız. Böylece karbon salınımını da düşüreceğiz. Sitenin içinde hizmet verecek araçların da elektrikli olmasına karar verdik. Hem temiz hem de gürültüsüz ve hızlı bir şekilde site içindeki ihtiyaçları çözebileceğiz. Güneş enerjisini belli merkezlerde depolayarak ortak alanlarda ve evlerdeki enerji ihtiyacına da çözüm getiriyoruz. İsteyenler kendi evlerinde kullanacakları aküyle birlikte konutlarındaki enerji ihtiyacını güneşten elde edebilecek" dedi.



HEM ÇEVRECİ HEM DE TASARRUFLU

İklim değişikliği, su ve enerji krizinin artık herkesi bilinçlendirdiğini kaydeden Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar artık projelerin zemin durumu, malzeme özellikleri ve teknik altyapı özelliklerini öğrenmek istiyor. Elektrikli araç şarj istasyonu var mı? Güneş enerjisinden faydalanıyor musunuz? gibi soruları sıkça duyuyoruz. Site yönetimi, peyzaj düzenlemeleri gibi konular merak ediliyor. Artan su ve elektrik kullanımı aidatlara da yansıyor. Bugün kira fiyatlarıyla yarışan aidatlar olduğunu görüyoruz. Bir diğer önemli konu da, ısı ve su yalıtımı. Yalıtımla birlikte konutlarda ısınma ve soğutma konusunda da ciddi tasarruf elde ediliyor. Rüzgara karşı koşmaya gerek yok. Aidatları konut sahiplerinin lehine azaltabilmek için de yeşil enerji sistemini ve su tasarrufunu çok önemsiyoruz" diye konuştu.

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