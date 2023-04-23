Demir fiyatlarındaki düşüş inşaata yatırımı artıracak

İzmirli genç iş insanı Muzaffer Küçükdoğan, demir fiyatlarının 16 bin 500 ile 17 bine kadar tırmandığını ancak şu anda 16 bin lira civarına düştüğünü belirtti. Fiyatların daha da aşağıya düşmesini beklediklerini dile getiren Küçükdoğan, "14 bin liraya kadar inmesi bekleniyor. Ardından da inşaat yatırımı için tam zamanı diyebiliriz" dedi. Demirin yanı sıra diğer inşaat ana unsurlarının da ton fiyatlarının düşeceğini ümit ettiklerini belirten Küçükdoğan, "Şimdi inşaat zamanı" sloganı ile işlerin daha da açılacağını söyledi. Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin verdiği destek paketlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Küçükdoğan "Şu devirde inşaat yatırımı yapmanın ve konut almanın tam zamanı. Fiyatlarının düşmesi ile birlikte ev fiyatlarında da belirli oranda aşağıya doğru bir ivme yaşanacak" ifadelerini kullandı.



FATİH ŞENDİL

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